W ciemię bity. Księga poprawionego prawa

Chyba niemal każdy zetknął się już z tzw. szwedzkim stołem czy bufetem. Oraz dziesiątkami talerzy z niedojedzonym, rozpapranym (nie tylko przez rozwydrzone bachory) żarciem (przepraszam, ale trudno w tym kontekście używać innych słów). Mnie osobiście owa bezmyślność, nonszalancja, ergo: marnotrawstwo, doprowadza do szału, choć daleki jestem od przywoływania lewackiej argumentacji w stylu: my tu wyrzucamy jedzenie do kosza, a tam Murzyni głodują; czy ktoś naprawdę wyobraża sobie, że niedojedzonego w Polsce kotleta dałoby się wysłać do Afryki? Ale nawet pomimo zbieżności poglądów przywołana ulotka wzbudziła u mnie odruch sprzeciwu.

Zdaję sobie sprawę, że moja opinia, iż takie traktowanie pokarmów jest grzechem przeciw Duchowi Świętemu, to objaw przeczulenia, bo poszanowanie żywności można uzasadniać na dwa podstawowe sposoby. Religijny – jak w modlitwie ongiś odmawianej przed posiłkiem („Bądź pochwalony, Panie Boże nasz, za te dary, które z Twej dobroci spożywać mamy”), ale też świecki, wręcz lewicowy: szacunkiem dla pracy tych, bez których ów posiłek by nie powstał (choć i tu bez Biblii się nie obejdzie: „W pocie oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie”).