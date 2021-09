W ciemię bity. Kuchenne rewolucje

Katolicy obawiają się rżnięcia (piłą), chorzy zapowiadanej przez marszałkissimusa Grodzkiego likwidacji szpitali, a dziennikarze ustawianych przez prof. Balcerowicza pręgierzy. Ja jednak doszukiwałbym się w przesłaniu Campusu pozytywów, zwłaszcza że dotyczą tego, co w życiu najważniejsze - jeszcze nazywanego jedzeniem lub żywnością, pod działaniem amerykańskich i unijnych polityków przeradzającego się w zwyczajną paszę.

Oto Maciej Stuhr zachęcał na Campusie do porzucenia dotychczasowych przyzwyczajeń: „Trzeba ich [czyli nas – Wjur] przekonać, że zamiast kiełbasy można zjeść czasem bakłażana”. Choć bakłażana na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa dobrobytu nie biorę do gęby (wiem, że to wstyd, ale, podobnie jak Prezes, wolę mielonego z ziemniakami i mizerią), to i tak, jak przyjdzie co do czego (czyli Tusk z Trzaskowskim do władzy), chętniej sięgnę po to warzywo niż po wcześniej obiecywane mi przez platformersów mirabelki i szczaw. Nie mówiąc o tym, co proponują mi zwierzchnicy PO, czyli brukselscy klimatyści, uważający się za awangardę postępu…