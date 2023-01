W ciemię bity. Lekarze przyjmują!

Ale dlaczego mielibyśmy się bać, skoro owe zachorowania to nie efekt żadnego tajemniczego wirusa, który – wedle oficjalnej wersji – chciał zniszczyć świat mszcząc się za jakiegoś Chińczyka, który zeżarł kupionego na targu w Wu-hanie nietoperza. To po prostu nasza, swojska, zwyczajna, całkowicie oswojona grypa – notabene o podobnej skali śmiertelności jak ów wirus. Grypa, jaka na dwa lata całkiem zniknęła, zastąpiona przez swego budzącego zabobonny lęk kuzyna, określanego tajemniczym mianem Sars-CoV-2.

Do dziś nikt nie potrafi wyjaśnić, co z naszym swojskim wirusem się wtedy działo? Czy pożarł go ów kuzyn? Czy może stosowane powszechnie testy z jakichś nieznanych względów były na wykrywanie covida specjalnie wyczulone? Gdy zaś przestano je masowo wykonywać, to i sam covid schował się gdzieś (ze wstydu?). A objawy obu chorób niemal się pokrywały. Różniło je tylko jedno: grypę się leczyło, przed covidem system ochrony zdrowia (na szczęście nie wszyscy lekarze) ukrył się za telefonicznymi łączami.