W ciemię bity. Lenin znowu żywy

Zaczęło się od tego, że w kwietniu 1917 r. Niemcy wysłali Lenina do Rosji pociągiem i pod eskortą, by wzmocnił ruch bolszewicki. Donalda Tuska w roku 2021 nikt co prawda w zaplombowanym wagonie nie zamykał, dostał nawet bilet na samolot, ale jednak na gwałt skrócono mu kadencję szefa Europejskiej Partii Ludowej, zaś Ursula von der Leyen pobłogosławiła go na drogę słowami: „Pamiętaj Donaldzie, kiedy znów Cię spotkamy, zobaczymy Cię, tak jak powiedziałeś, jako premiera”. I niemal od razu jego zwolennicy zaczęli (się) rzucać. Na początek jajkami.

No i co? Wszystko jest na dobrej drodze, tak jak wtedy. Zanosi się już na zawarcie pokoju z Niemcami, na ich warunkach, tak jak zrobił to Lenin (3 marca 1918), wycofując Rosję z wojny. No a potem można będzie już realizować program. Zwłaszcza ten punkt: socjalizm to władza rad (tj. Rady Europejskiej, Rady Europy i Rady Unii Europejskiej) oraz elektryfikacja (na początek samochodów).