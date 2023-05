W ciemię bity. Loty i odloty

Tym razem padło na projekty bardziej efektowne i teoretycznie bliższe ludzkim potrzebom – lotnisko w Radomiu (które notabene parę razy wcześniej już bankrutowało) oraz kolejny odcinek drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Warszawy. Gdy do tego dodamy informacje o znakomitym dla polskich lotnisk roku 2022, kiedy to padały kolejne rekordy w liczbie obsłużonych pasażerów, nasza przyszłość będzie się rysować w różowych (by nie rzec zgodnie z duchem czasu: tęczowych) barwach.

Mam jednak wątpliwości, czy owe inwestycje (wydatki) to wyraz naszego (czytaj: rządowego) optymizmu czy lekkomyślności. Z jednej strony, jak nauczał klasyk w filmie „Wniebowzięci”, tzw. mężczyzna (zwłaszcza biały heteryk) musi sobie czasem polatać, z drugiej rządząca nami Bruksela w miejsce naszych lotów forsuje własne odloty. Po co nam lotniska, zapytam przywołując innego klasyka, jeżeli wszystko wskazuje na to, że latanie stanie się rozrywką dostępną tylko dla wybranych? Po co nam nowe drogi, jeżeli wycofujemy z użycia samochody spalinowe, a dla tych paru elektryków istniejące arterie w zupełności wystarczą?