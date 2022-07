W ciemię bity: Marsjanie atakują!

Skoro na jej słowa zareagowano tak ostro, coś musi być na rzeczy. Działanie na szkodę Ziemian owych reptilian, Kosmitów, Obcych czy zwyczajnych Marsjan widać na każdym kroku. Oczywiście nie mam na to bezpośrednich dowodów, ale poszlaki są wyraźne – weźmy chociażby fakt, że tak wielu osobników, wywierających na nasze (ludzi) życie największy wpływ, rozpatruje rzeczywistość w skali nie jednostek czy chociażby narodów, ale – planety. Czyż nie jest to wyraźny dowód, że trwa – niczym u H. G. Wellsa – wojna światów, walka dwóch gatunków, przy wyraźnej przewadze agresorów o ewidentnie pozaziemskim pochodzeniu. Bo przecież to niemożliwe, by coś takiego ludzie robili nie tylko swym współziomkom, ale wręcz sami sobie.

Bo czymże innym niż takim starciem można wytłumaczyć działania prowadzące wprost do zagłady ludzkości? Owe wszystkie fity for fifty fajfy, zielone łady, zamykanie kolejnych gałęzi przemysłu (z energetyką na czele, co już w czasie najbliższej zimy grozi nam wszystkim zamarznięciem - a gady są zmiennocieplne…). Ale najgorsza jest likwidacja rolnictwa, będąca ewidentnym wstępem do błyskawicznego zagłodzenia ludzkości, ergo: całkowitego oczyszczenia planety z gatunku stojącego na drodze agresywnym Obcym. Co ważne, działającym z coraz bardziej odsłoniętym czołem, czego dowodzi sytuacja w Holandii, gdzie nie tylko oficjalnie zapowiedziano likwidację części gospodarstw rolnych, ale reptilianie wręcz zaczęli strzelać do chcących nadal produkować żywność.