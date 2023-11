W ciemię bity. Między palcami

I nie myślę bynajmniej o analogicznym realnym palcu posła Polski 2050 Tomasza Zimocha, który był świadomie użyty w jakimś celu, albo i nie był (co do tego trwa spór). Chodzi mi o inny, takoż środkowy, choć wyłącznie wirtualny (acz mający realne konsekwencje) palec, jaki pisowska część Wysokiej Izby zobaczyła (przed oczyma duszy swojej…), kiedy to nowa parlamentarna większość pokazała go większości poprzedniej podczas głosowania nad składem nowego sejmowego prezydium (senackiego zresztą też), odrzucając przedstawione przez Zjednoczoną Prawicę kandydatury.

Ale to jeszcze nic, zaledwie dobry(?) początek. Już drugiego dnia obrad poseł PO Borys Budka wyjął z zanadrza kolejny palec, tym razem wskazujący, i potrząsając nim groźnie przed nosem byłej większości oznajmił: „Dzisiaj nikt tak bardzo nie potrzebuje niezależnego wymiaru sprawiedliwości jak wy. (…) Bo przecież będziecie państwo rozliczani z tego, co zrobiliście i to w waszym interesie jest to, żebyście państwo stawali przed niezależnymi sądami i niezawisłymi sędziami”. A inny poseł PO, Rafał Grupiński, w Radiu RMF, jeszcze wzmocnił ten przekaz, zastanawiając się nad zmuszeniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, uznawanych przez PO za dublerów (tzn. niezawisłych od PO), do rezygnacji, a zwłaszcza do zwrotu wypłaconych im przez lata poborów.