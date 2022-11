W ciemię bity. Między pychą a pokorą

Ale nie narzekajmy, mogłoby przecież być (już było) gorzej. Jak w proroczym serialu „Alternatywy 4”, gdzie dyspozytor w elektrociepłowni (Jacek Fedorowicz) informuje dyrektora (Tadeusz Pluciński): „W tej chwili już dajemy na mieszkania 15 stopni, jak obniżymy o kilka to będzie 10 stopni, no to to jest mróz”.

Wspomniany szczyt zakończył się oczywiście zapowiedzią eskalacji wojny z klimatem, ale i tak część uczestników (reprezentujących UE)domagała się szybszego obniżania emisji CO2. I to pomimo zapowiedzianych już wyłączeń prądu w Niemczech, gdzie najwyraźniej żywe są sentymentalne wspomnienia z zimowych wakacji 1942/43, spędzonych pod Stalingradem.

Z egipskich obrad znów wypływa jedyny możliwy wniosek. Ludzkość wyginie, i to niezależnie od efektów walki z klimatem. Jeżeli aktywiści klimatu nie pokonają, zabije nas smog, w połączeniu z chorobami tropikalnymi. Gdy zaś odniosą sukces, to (jeśli nie zamarzniemy od razu) wymrzemy na grypę czy zapalenie płuc. Nie mówiąc nawet o nowych groźnych chorobach, powstających właśnie jako efekt walki z klimatem. Takich jak najnowsza, objawiająca się marnowaniem zup na oblewanie dzieł sztuki. Na szczęście ją (w przeciwieństwie np. do covida) da się jeszcze leczyć (wysokimi grzywnami).