W ciemię bity. Misia i igrzyska!

Bo, mówiąc wprost, robi mi się niedobrze na widok entuzjazmu (pisowskich) władz krajowych oraz samorządowych (antypisowskich) władz Krakowa w kwestii zaplanowanych na rok 2023 tzw. Igrzysk Europejskich. Kosztujących, jak to oznajmiono oficjalnie w ubiegłym tygodniu, setki milionów zł.

A przecież to impreza o zerowej randze sportowej, wystarczy rzucić okiem na listę dyscyplin: koszykówka 3x3, skoki narciarskie na igelicie, biegi górskie, piłka nożna plażowa, piłka ręczna plażowa, w końcu (ki diabeł?) teqball. Kto to będzie oglądał?

Organizatorzy twierdzą, że to forma budowania prestiżu stolicy Małopolski. Hmmm. Poprzednie igrzyska odbywały się w stolicy Azerbejdżanu Baku oraz w białoruskim Mińsku. Dalibóg, przy całym moim uwielbieniu dla Baku (to piękne miasto, za caratu dało schronienie wielu Polakom, połowę zabytkowej dziś architektury zaprojektowali nasi, tu zaczyna się akcja „Przedwiośnia” Żeromskiego; o Mińsku się nie wypowiadam, nie byłem, nie widziałem) nie są to metropolie znaczące na mapie Europy .