W ciemię bity. Mowa jest więzieniem

Kurczę, chyba się za bardzo rozpędziłem. Bo tak Bogiem a prawdą chodzi mi nie tyle o owej „mowy” używanie, ile o wprowadzenie do powszechnego obiegu samego pojęcia: „mowa nienawiści”. A zwłaszcza o zamiar umieszczenia jej w kodeksie karnym, jako deliktu kryminalnego ściganego z urzędu.

Bo co tak naprawdę może być wspomnianą mową nienawiści? Wszystko, co ktoś za takową uzna. Żart, opinia, wyraz dezaprobaty, potępienie, nawet negatywna recenzja jakiegoś poprawnego politycznie gniota (np. „Zielonej granicy”). Ba, wręcz użycie zwyczajnego słowa, które ktoś uzna za obraźliwe, czy naruszające jego tzw. dobrostan. Na przykład - by z ostrożności procesowej nie posunąć się zbyt daleko – tak niewinnego jak Indianin czy Eskimos.

No cóż, ja jako człowiek starej daty mam w nosie to, że ktoś nazwie mnie starym obleśnym babiarzem. Ale sam też chcę mieć prawo nazwać kogoś młodym, obleśnym …. No właśnie, i tu już pojawił się tzw. efekt mrożący. Lęk większy niż przed opowiedzeniem esbeckiemu TW politycznego kawału…