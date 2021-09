W ciemię bity. Na własny rachunek Włodzimierz Jurasz

Było to tuż po naszym wejściu do UE. W redakcji, w której naówczas pracowałem, podczas kolegium, naczelny zaczął narzekać na drastyczną podwyżkę cen papierosów, ogłoszoną wskutek wprowadzenia w Polsce nowych, unijnych przepisów. - A w referendum głosowałeś za wstąpieniem do Unii? - zapytałem. - Oczywiście - odparł. - To teraz nie marudź - stwierdziłem i z satysfakcją zaciągnąłem się dymkiem. Płaciłem zań równie drogo jak naczelny, ale przynajmniej miałem czyste sumienie.