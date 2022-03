W ciemię bity. Nie do zniesienia

Ale Zachód, od którego w dużym stopniu zależy dalszy przebieg i finał tej wojny nie traktuje jej z analogiczną powagą. Może z wyjątkiem prezydenta Emmanuela Macrona, dającego jednak temu wyraz w dość specyficzny sposób. Macron, na co dzień ulizany i wyelegantowany, czekając na nadchodzące wybory, zrobił sobie sesję fotograficzną stylizując się na prezydenta Żełeńskiego. Co dobrze świadczy o Francuzach, potrafiących (zdaniem Macrona) docenić prawdziwe walory, ale samego przebierańca kompromituje.

Ale nawet na taki gest nie potrafią zdobyć się główni rozgrywający w UE, Niemcy. Co prawda ponoć wyrzucili z partii (SPD) pracującego dla Ruskich byłego kanclerza Gerharda Schrödera, ale to jest mu tylko na rękę, bo nie będzie musiał płacić partyjnych składek. Za to poseł SPD i parlamentarny sekretarz stanu Soeren Bartol, pisząc o działaniach starającego się o pomoc ambasadora Ukrainy Andrija Melnyka, stwierdził: „Myślę, że ten ambasador jest teraz nie do zniesienia”. Ciekawe, że nikt na Zachodzie w podobny sposób nie pisał o zabiegach molestującej Unię o pomoc w obaleniu rządu polskiej opozycji, ze szczególnym uwzględnieniem namolnych działaczy LGBT.