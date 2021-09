W ciemię bity. Nie o take Polskie… Włodzimierz Jurasz

Z całego zestawu tez, haseł i postulatów przedstawionych ostatnio przez lewicę ustami eurodeputowanej Sylwii Spurek do powszechnej świadomości przebiło się w zasadzie tylko jedno: zapowiedź wprowadzenia zakazu wędkowania. Wśród salw śmiechu nie zabrakło głosu Lecha Wałęsy, zapalonego wędkarza, który przecież sam, w pojedynkę, obalił komunę, umożliwiając pani Sylwii wejście do europarlamentu. I co? Nie o take Polskie (Europe) walczyłeś, co nie, Lechu?