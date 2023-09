W ciemię bity. Nierzeczywistość

Lem (dziś, 12 IX, mija 102. rocznica jego urodzin) już w połowie XX wieku ostrzegał ludzkość przed samobójczymi próbami skonstruowania owej AI, która prędzej czy później zastąpi bladawca, czyli tzw. człowieka. No i to, co było żartem, na naszych oczach przeradza się w rzeczywistość. To znaczy: nierzeczywistość.

Na razie jesteśmy na etapie przejściowym, czymś takim jak socjalizm na drodze do komunizmu. Ale i teraz już niczego nie możemy być pewni. Każdy dowód w sprawie sądowej (zdjęcie czy nagranie) może być stworzony przez AI. W usta każdego można włożyć dowolną wypowiedź (widziałem w sieci Mirosława Hermaszewskiego, kosmonautę!, zaklinającego się, że ziemia jest płaska, co widział na własne oczy). Wkrótce ukaże się nowa piosenka Beatlesów zaśpiewana przez Paula McCartneya i Johna Lennona. Najnowszy przykład to spot wyborczy PO, w którym za pomocą AI sfabrykowano głos Mateusza Morawieckiego, którym premier wygłosił kompromitujący go tekst. Protesty nie pomagają – PO broni prawa do produkowania nierzeczywistości niczym Volkssturm Berlina w kwietniu 1945 r.