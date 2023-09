W ciemię bity. Och, Karol

Czując się nieco oszołomiony trwającą właśnie wyborczą kampanią pożyczyłem od Mistrza owego Karola, aby – jako nieskalany polityką świeżak - pomógł mi dokonać wyboru.

Jak na pierwszy ogień, tuż po powrocie z terenu, wyznał mi Karol, najbardziej wzruszyła go rządowa zapowiedź poprawy wyżywienia w szpitalach. - To zaiste imponująca szczerość: przyznanie, że do tej pory pacjentów głodzono – stwierdził, nieco jednak skonfundowany, bo sam, w końcu bywalec pewnego rodzaju lecznic, głodu w nich nie zaznał. W osłupienie wprawił go również program dofinansowywania wycieczek szkolnych, przedstawianych jako wielka atrakcja oraz patriotyczny obowiązek.

Karol, osobnik w końcu dość wiekowy, pamiętał przecież takowe ekskursje organizowane w czasach PRL, powszechnie i bez wielkiego zadęcia. Zastanawiał się też, kim rząd zmodernizuje miliony bloków z wielkiej płyty, jako że na pomoc murarzy, dekarzy i instalatorów sprowadzanych z Afryki raczej – jego zdaniem - liczyć nie można. Pochwalił za to pomysł powołania nowego Ministerstwa Transformacji Energetycznej. - Nareszcie ludzie będą mieli pracę – skonstatował.