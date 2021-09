W ciemię bity. Pod ścianą

Jakoś tak niemal bez echa przeszła niedawna propozycja posła Andrzeja Gut-Mostowego (kiedyś Porozumienie, dziś on sam pewnie nie wie, co), aby tzw. bon turystyczny, prezent od władzy, którym można opłacać owe specyficzne usługi, działał także w roku przyszłym.

W zasadzie pomysłowi się nie dziwię, organizatorzy wypoczynku zarobili na bonie krocie, a poseł Gut-Mostowy pochodzi przecież z Podhala… Sam wolałbym jednak, by rząd, jeżeli uważa że Polskę na to stać, rozdawał bony chlebowe… Ale cóż, taki mamy klimat… Coraz cieplejszy, więc zachęcający do permanentnego wypoczywania… W końcu mówi się także w całej niemal Unii o wprowadzeniu 4-dniowego tygodnia pracy. A tak na marginesie - ponieważ równie często powtarza się twierdzenia o konieczności podniesienia wieku emerytalnego, wychodzi na to, że różne staruchy w rodzaju piszącego te słowa będą zaiwaniać do śmierci (i o jeden dzień dłużej), by młodzież mogła się bawić. W dodatku są precedensy – myślę oczywiście o śniadolicych młodzieńcach rezydujących w wielu krajach Zachodu.