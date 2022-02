W ciemię bity. Pohamować entuzjazm!

Bohaterem firmowanego przez HBO serialu „Pohamuj entuzjazm” jest Larry David, postać autentyczna, scenarzysta i producent („Kroniki Seinfelda”), znany także jako aktor Woody’ego Allena. Larry kieruje się w życiu właśnie tytułowym entuzjazmem. Pełen dobrej woli, próbuje naprawić świat, za każdym razem wywołując jednak katastrofalne skutki. Zwłaszcza dla siebie.

Czy czegoś to Państwu nie przypomina? Zaczęło się od entuzjazmu dla tzw. wyborów kopertowych, których po prostu nie dałoby się wiarygodnie przeprowadzić. A entuzjazm po sukcesie premiera Morawieckiego, który osobiście doprowadził do wyboru Ursuli van der Leyen na szefową Komisji Europejskiej? Dziś Frau Ursula należy do naszych najbardziej zajadłych prześladowców. A plakaty informujące o 770 unijnych miliardach dla Polski (do dziś nie zobaczyliśmy z nich ani grosza, wręcz przeciwnie, to Unia żąda kasy od nas)? A „piątka dla zwierząt”, która omal nie zrujnowała polskiego rolnictwa? A zgoda rządu na unijne ograniczenia klimatyczne i transformację energetyczną, mogące - jak się poniewczasie okazało - kosztować nas 2,5 biliona (!) zł?