W ciemię bity. Polityka wielkiego skoku

Oto Parlament Europejski uchwalił rezolucję zalecającą ograniczenie szybkości poruszania się samochodów w terenie zabudowanym do 30 km/h. Co w połączeniu z wciąż rosnącymi cenami benzyny ma zniechęcać do używania aut - dla zmniejszenia wypadkowości, a przede wszystkim tzw. śladu węglowego.

Jeszcze niedawno jako alternatywę lansowano samochody elektryczne, ale już wiadomo, że są na tyle drogie, że nie da się ich sprzedawać bez państwowych dopłat. A ponieważ forsy w budżetach brakuje (wciąż trzeba do czegoś dopłacać albo coś kupować, choćby nowe szczepionki), wypadałoby wprowadzić kolejny podatek, najlepiej od żywności, pozostawiającej chyba największy ślad węglowy (jak potworne ilości dymu powstają przy pieczeniu chleba…), a zwłaszcza metanowy. Nie mówiąc o tym, że w wielu krajach prądu zaczyna brakować - nawet do ogrzewania mieszkań. Pozostają więc rowery…

Widać to chociażby w Krakowie, gdzie okres lockdownu wykorzystano do masowego zwężania jezdni kosztem ścieżek rowerowych. Co prawda niedawno pojawiły się koncepcje odwrócenia tego trendu (np. na ul. Grzegórzeckiej), ale już widać chęć ponownego wykręcenia kota ogonem i ścieżka tam prawdopodobnie zostanie.