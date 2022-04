W ciemię bity. Polska w obłędzie

Ot, choćby taka międzynarodowa organizacja Amnesty International, żywo uczestnicząca w światowym ruchu feministycznym, domaga się od polskiego rządu zapewnienia wojennym uciekinierkom z Ukrainy dostępu do bezpłatnej aborcji. Z kolei człowiek tak wydawałoby się rozsądny, zachowujący się wobec Ukrainy całkiem comme il faut, jak brytyjski premier Boris Johnson, poddał się ogólnemu nastrojowi euforii, oznajmiając publicznie, że w Polsce szkoleni są ukraińscy żołnierze. Zwrócił na to uwagę sam gen. Waldemar Skrzypczak, stwierdzając, że taka informacja nosi wszelakie znamiona ujawnienia tajemnicy wojskowej (a wiadomo, jak takie czyny karane są w czasie wojny…).

Inna sprawa, że wcześniej ów generał też dał popalić twierdząc, że „warto by się może upomnieć o ten Obwód Kaliningradzki, który moim zdaniem jest częścią terytorium Polski. Mamy prawo mieć pretensje do tego terenu, który Rosja okupuje”. No cóż, rzeczywiście to, czego nam najbardziej brakuje, to sprowadzenie sobie na kark kilku milionów uzbrojonych Ruskich…