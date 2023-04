W ciemię bity. Polska w ruinie i dzielenie skóry na (ruskim) niedźwiedziu

Polskich komentatorów i polityków zastanawiających się nad tym problemem można podzielić na trzy grupy. Optymiści sądzą, że zrobimy na tym gigantyczny interes. Realiści przypominają, że we wstępnym podziale terenów do odbudowy Ukraińcy przydzielili Polsce Donbas, już oficjalnie zagarnięty przez Rosję. Pesymiści twierdzą, nie bez racji, że i tak jak zawsze zarobią głównie Niemcy. Ale wszystkie te rozważania nie mają najmniejszego sensu, bo najpierw musimy odbudować niemal całą Polskę. Nie, nie, Rosja wcale nas jeszcze nie zaatakowała. Atak przypuściła Unia.

Bo właśnie do konieczności wyremontowania całego kraju prowadzi wchodząca w życie 28 kwietnia najnowsza unijna dyrektywa o tzw. świadectwach energetycznych, zmuszająca wszystkich budujących cokolwiek nowego do spełnienia wyśrubowanych norm tzw. emisyjności CO2 (stan docelowy to stuprocentowa bezemisyjność). Do tego w ciągu paru-parunastu lat do analogicznych wymagań trzeba będzie dostosować wszystkie już istniejące budynki. Co prawda bez spełnienia tych norm na razie będzie można jeszcze w swoich mieszkaniach czy domach wegetować, ale nie będzie wolno ich sprzedać czy wynająć. Co w wariancie optymistycznym zaowocuje rosnącą liczbą (niszczejących) pustostanów, w pesymistycznym (ergo: realistycznym) Unia nie odpuści także dotychczasowym mieszkańcom.