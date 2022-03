W ciemię bity. Porwanie Europy

Bo wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby Europa (czyli UE) zrealizowała swoją homoseksualno-klimatyczną utopię. Naprzeciw elektrycznych fikuśnych samochodzików, obsadzonych przez chłoptasiów w sukienkach, poszukujących swej prawdziwej tożsamości, stanęłyby napędzane ropą potwory, nie tylko strzelające do ludzi (co jeszcze zwolennicy depopulacji mogliby znieść), ale i wydzielające niszczące klimat spaliny.

Przy całym (usprawiedliwionym) cynizmie takiego stwierdzenia: wojna na Ukrainie to ostatnia (pierwsza i jedyna?) szansa na opamiętanie Zachodu, powstrzymanie jego autodestrukcyjnych tendencji. Bo nie są one objawem chorobowym, efektem aberracji psychicznych czy zbiorowego obłędu - w związku z powszechnością owego zjawiska taka teoria wydaje mi się jeszcze mniej prawdopodobna, niż hipoteza o wywołaniu pandemii przez jakiegoś Chińczyka, który zeżarł kupionego na targu nietoperza. Chodzi o coś innego…

Wielu brukselskich biurokratów, nawet w obliczu zbrodniczej wojny nierezygnujących ze swych postulatów, nie chce zrozumieć, iż nie należy zamykać dających samowystarczalność energetyczną elektrowni węglowych i jądrowych, ale je ponownie uruchamiać; nie rozumie jeszcze, że zamiast toalet dla tzw. trzeciej, czwartej i siedemdziesiątej płci należy budować schrony; zamiast parad gejowskich urządzać parady wojskowe (no, może tylko Niemców bym do tego nie namawiał, bo się jeszcze za bardzo rozpędzą), a zamiast skłaniać kilkulatków do interesowania się tym, co noszą w majteczkach należy namawiać ich do używania tego, co mają nieco wyżej, czyli w główkach.