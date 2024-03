W ciemię bity. Powrót do Europy

Te słowa zaczerpnięte z zapomnianej już pieśni masowej (tekst Gustaw Ehrenberg), znanej jako „Szlachta w roku 1831”, doskonale pasują do tego, co rozegrało się kilka dni temu. Pod Sejmem policja lała rolników, a tymczasem posłowie, zwłaszcza posłanki, kłócili się o mrożenie. Nie, nie krajanki jarzynowej. Ustaw aborcyjnych. Przywołane słowa pasują tym lepiej, że podobnie jak w roku 1831 w Polsce panoszą się mniej czy bardziej jawni agenci ościennego mocarstwa, a nasza chwilowa niepodległość przeżywa swe ostatnie podrygi.

A patrząc już bezpośrednio, z perspektywy XXI wieku: podczas wspomnianych zajść widać było, że spełniło się marzenie wyborców popierających Platformę i jej przystawki. Polska wróciła do Europy! Tak jak w prawdziwie europejskich stolicach, Paryżu, Berlinie, Brukseli, w ruch poszły pałki, kamienie i gaz, nawet polało się trochę krwi. Nie należy jednak zapominać, że i tak doszliśmy dopiero do połowy tej drogi prowadzącej ku wyższej, zachodniej cywilizacji. Poczekajmy, aż premier, spełniając kolejne marzenie swych wyborców, zaprosi do nas, ot, choćby mieszkańców Erytrei, sympatycznych, energicznych i chętnych do (specyficznej) roboty. Dokładnie takich samych, może wręcz tych samych, jacy w lutym 2024 toczyli między sobą w Hadze walki plemienne.