W ciemię bity. Pranie onuc

Na szczyty intelektualne wspięła się posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic pytając w Sejmie: „Czy służby monitorują subkulturę inceli*, mizoginów, mężczyzn nienawidzących kobiet, i marzących o tym, żeby je torturować, która jak wiadomo jest finansowana przez Kreml”. Udowodniła tym samym, że nie chodzi o żadne zwalczanie ruskich (a tylko o eliminację męskich) onuc. Może nawet powiedziałbym, że to kolejna forma wojny płci, gdyby nie fakt, że żadnych płci w myśl lewicowej doktryny już nie ma.

Z pewnością to jednak forma starcia rozgrywającego się w myśl zasady sformułowanej przez Stalina: w miarę dochodzenia do socjalizmu (feminizmu) walka klasowa (płciowa) zaostrza się. Dowodzi tego chociażby wykoncypowany przez ruchy neobolszewickie obraz świata idealnego, w którym wszyscy, tzw. chłopcy i dziewczynki, niezależnie od wieku, nie tylko będą aktywnie używać swoich specyficznych utensyliów, służących do tego co i owszem, ale wręcz pozamieniają się nimi i będzie (w myśl marzeń lewicy) tak jak było (tyle, że odwrotnie).