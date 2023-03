W ciemię bity. Przesolili

Do mediów przeciekają już informacje na temat planowanych zmian w przepisach, mających sprawić, że to właśnie WHO, a nie żadni tam masoni czy cykliści, będzie rządzić światem. Nie, to nie jest teoria spiskowa. W myśl tego planu WHO (notabene kierowana przez byłego[?] etiopskiego komunistę, pupila Chin i Rosji) będzie mogła w każdej chwili ogłosić stan światowej epidemii, co automatycznie ma wiązać się z nadaniem tej organizacji (przez samą siebie, jak widać) specjalnych prerogatyw: zarządzania ogólnoświatowego lockdownu oraz powszechnego obowiązku wstrzykiwania ludziom jakichś dziwnych substancji, wprowadzenia certyfikatów zdrowotnych oraz cenzurowania tzw. sprzecznych z nauką informacji czy opinii.

Wprowadzanie tak daleko idących zmian prawnych musi jednak potrwać, więc żeby już teraz nie było nam za dobrze, WHO postraszyła, że do roku 2030 7 milionów ludzi umrze z powodu nadmiernego spożycia soli. Dodając oczywiście, że politycy natychmiast powinny coś z tym zrobić. No i co teraz te biedne rządy, zdyscyplinowane już przez covid, wymyślą? Gdzie tych wszystkich przesolonych ludzi hospitalizują – przecież najlepiej nadające się do tego stadiony wciąż zapewne zapełnione są milionami chorych na koronawirusa, których jeszcze w grudniu 2021 r. anonsował legendarny prof. Andrzej Horban…