W ciemię bity. Psy wojny

Zwłaszcza, że w ten sposób wagnerowcy wyraźnie wzmocnili amatorskie grupy ochotników od kilku lat szturmujących polską granicę. A zważywszy na doświadczenie, jakie zdobyli w akcjach na terenie Afryki(sic!) nie mogę oprzeć się przywołaniu słynnej powieści Frederica Forsytha „Psy wojny”, w której to właśnie biali najemnicy obejmują dowództwo nad słabo przeszkolonymi Murzynami, i jedną błyskawiczną (oraz błyskotliwą) akcją obalają władzę w (fikcyjnej) republice Zangaro…

Oczywiście Polska to nie Zangaro (Polaki/Błaszczaki trzymają się mocno – pisał kolejny klasyk), ale w nowej sytuacji znacząco wzrosło niebezpieczeństwo zaostrzenia się konfliktu na naszej granicy. Bo co uzbrojeni po zęby chłopaki od Prigożyna lubią najbardziej?

Ale ta zmiana ma też dobre strony. Czy polska opozycja nadal będzie stawiać idiotyczne żądania: „wpuśćcie tych ludzi, potem się sprawdzi kim są”, chcąc to sprawdzać na własnej, tej, no, skórze?