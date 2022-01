W ciemię bity. Róbta co chceta

Możliwe są trzy interpretacje takiego postawienia sprawy. Prezes Kaczyński może być szczerze przekonany do tej formy walki z pandemią (dowodzi tego np. atak ważnych polityków PiS-u na wyrażającą swój szczepionkowy sceptycyzm małopolską kurator oświaty Barbarę Nowak).

Ale możliwe jest też, że Jarosław Kaczyński liczy się z możliwością utraty władzy, a w każdym razie wyrażanego w sondażach poparcia, woląc by stało się to za sprawą walki z tzw. obiektywnymi trudnościami (czyli covidem), a nie na przykład wskutek (przewidywanej już w grudniu 2021?) porażki Polskiego Ładu, czyli własnej inicjatywy. A na taką katastrofę wyraźnie się zanosi, co widać nie tylko w zapowiadanych codziennie kolejnych poprawkach, ale w samych sprzecznościach wewnętrznych, które wprowadziły do systemu podatkowego takie komplikacje, których nie da się usunąć jedną decyzją (trudności ze zrozumieniem Ładu zadeklarowali już nawet urzędnicy skarbówki). A prawdziwa apokalipsa dopiero nadejdzie, wraz z wypełnianiem PIT-ów za rok 2022 (bez honorarium dla księgowego ani rusz).