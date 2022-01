W ciemię bity. Roma locuta

Nie zaufałem koronaentuzjastom, nawołującym, że „jeszcze jeden zastrzyk dzisiaj”, potem drugi, trzeci, czwarty, piąty, aż w końcu wyjdziemy na prostą (i nie będzie to bynajmniej prosta droga do nieba). Nie uwierzyłem też koronasceptykom twierdzącym, że żadnego covida nie ma, tym wszystkim „szurom, foliarzom i płaskoziemcom” negującym fakty. Podobnie z dystansem traktowałem teorie o świadomym wywołaniu pandemii przez tajemne siły dla wprowadzenia przy okazji Nowego Porządku Świata (New World Order). Ale – do czasu…

Oto, chociaż narasta kolejna fala, pojawiły się zaskakująco uspokajające wypowiedzi. Niejaki Bill Gates, jeden z osobników oskarżanych przez wspomnianych foliarzy, szurów i płaskoziemców o udział w wywołaniu pandemii i chęć przeprowadzenia tzw. depopulacji, czyli zmniejszenia liczby mieszkańców świata dla uratowania Ziemi/Gai, oznajmił, że pandemia zakończy się do końca 2022 roku, w przyszłości odgrywając co najwyżej rolę podobną do pojawiającej się regularnie zwyczajnej grypy. A facet wie, co mówi – w końcu już w roku 2015 zapowiadał nadejście światowej epidemii.