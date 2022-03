W ciemię bity. Ruszyli z posad bryłę świata

Choćby ruskie wojska cudem z Ukrainy zniknęły, pozostaną po nich zgliszcza. Odbudowa potrwa lata, a nikt chyba nie robi sobie złudzeń, że wyegzekwuje od Rosji jakieś reparacje. A tak na marginesie – jaki jest stan prawny rosyjsko-ukraińskiego konfliktu? Czy wojna została przez którąś ze stron wypowiedziana? To z punktu widzenia prawa międzynarodowego bardzo ważne, zwłaszcza dla ewentualnego zawierania w przyszłości traktatu pokojowego i ustalania jego warunków.

Wojna doprowadza do destabilizacji sąsiadów Ukrainy. W samej tylko Polsce fala uchodźców osiągnęła już ze 2 miliony osób, będzie więcej, a przecież tylu ludzi naraz żaden kraj nie jest w stanie przygarnąć. Pewne jest też, że wśród nich znalazły się setki, jeśli nie tysiące, ukrytych ruskich agentów. A polski kontrwywiad z pewnością nad tym nie panuje – właśnie okazało się, że tłumaczem Pierwszej Damy był osobnik oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji (oskarżany od 4 lat, a nie skazany!). Do tego Unia wciąż wstrzymując wypłacenie Polsce należnych pieniędzy pod głupawymi pretekstami, wyraźnie chce wykorzystać kryzys uchodźczy do obalenia naszego rządu i zastąpienie go bardziej pokornym.