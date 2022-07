W ciemię bity: Sri Lanka jest wszędzie

Nie, u nas, w Sri Lance, nie ma głodu – zapewniał nasz syngaleski przewodnik. A wszystko dzięki pewnemu gatunkowi drzewa chlebowego, rodzącego dochodzące do 30-40 kg owoce, zwane jackfruitami. Rosły wszędzie, na plantacjach, przy drogach, w dżungli. I, jak zapewniał Fazli, były pod specjalną ochroną władz, jako ogólnodostępne, bezpłatne źródło pożywienia. Ale było to ponad 20 lat temu.

Nie wiem jak jest teraz, nie znalazłem aktualnych informacji o losie jackfruitów. Wszyscy natomiast piszą o zbliżającym się do wyspy głodzie, pokazują tragedię Sri Lanki: sięgającą 55 procent inflację, rozpacz manifestujących mieszkańców, próbujących się ratować obalaniem rządu.

A jeszcze przed kilkoma laty, mimo wciąż rosnącego zadłużenia i strukturalnego ubóstwa, kraj był samowystarczalny żywnościowo. Nawet pod względem produkcji ryżu. Eksportował sporo uważanej za najlepszą na świecie herbaty. Niskimi cenami, egzotyką, sięgającą przed początki naszej ery historią kusił turystów (w tym Polaków). Ale wtedy za ten wystarczająco nieszczęśliwy kraj (ofiarę konfliktu tamilsko-syngaleskiego czy tsunami z roku 2004) zabrali się pionierzy nowoczesności. Władze postanowiły wdrażać inkluzywną (cokolwiek miałoby to znaczyć) i zrównoważoną gospodarkę, przechodząc na odnawialne źródła energii oraz rolnictwo ekologiczne, dążąc do ograniczenia emisji CO2, w końcu zakazując stosowania nawozów sztucznych - co stało się gwoździem do trumny. Chociaż rząd już pod koniec 2021