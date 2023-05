W ciemię bity. Staszki kontratakują. Felieton Włodzimierza Jurasza

Co charakterystyczne (i sprzeczne ze stereotypami), największą aktywność w zwalczaniu owego projektu przejawiają – by pozostać poprawnym politycznie - osoby z macicami. Wśród krytyczek ustawy nie zabrakło wspomnianej pani Staszek, pojawiła się widywana ostatnio w mediach nieco rzadziej legendarna posłanka, złośliwie zwana przez złych ludzi Aborcyjną Wandzią.

Widać to najlepiej po amoku, w jaki lewica wpadła na wieść o przygotowywanej osobiście przez Kaczora ustawie mającej przeciwdziałać seksualizacji dzieci. To jest na przykład poznawaniu przez niewinnych młodzianków pod światłym kierownictwem dorosłych „tajemnic własnego ciała”.

Mimo pewnych różnic wszystkich front(wo)menów łączy jedno. Twierdzenie, że Pisiory chcą pozbawić dzieci dostępu do prawdziwej, rzetelnej wiedzy na temat seksualności, ewidentnie uznawanej przez lewicę za najważniejszy element ludzkiego życia (co ciekawe, lewica nie żąda na przykład dostępu do rzetelnej wiedzy z zakresu fizyki; oczywiście poza prawami rządzącymi tarciem). Można więc wyobrazić sobie, jak lewica widzi przyszłość świata: jako jeden wielki, wszechobejmujący dark room.

Aha, Drogi Czytelniku; jeśli nie wiesz, co to jest ów dark room, to tylko dobrze to o Tobie świadczy.