W ciemię bity. Świat według Gumpa

Jak twierdzi Władimir Putin największą tragedią geopolityczną XX wieku był rozpad ZSRS. Z polskiego punktu widzenia było to wydarzenie radosne, największą tragedią zaś okazało się zjednoczenie Niemiec. Zachodzące przy naszej bezwarunkowej akceptacji, ba, przyjmowane w Polsce wręcz entuzjastycznie, stanowiące nawet powód do dumy z efektów solidarnościowej rewolucji (Jam ci to, nie chwaląc się, sprawił…). Pamiętacie Państwo te uściski premiera Mazowieckiego i kanclerza Kohla w Krzyżowej (1989), radość z tzw. traktatu dobrosąsiedzkiego (1991), będące efektem naszej zgody na zjednoczenie Niemiec wyrażonej bez żadnych warunków – co dziś umożliwia stawianie tezy, że Polska nie ma prawa czegokolwiek się od Niemiec domagać. A tak przy okazji: należałoby złożyć hołd Stalinowi, który okazał się wizjonerem, trzymając za twarz chociaż jedną czwartą Rzeszy.

Jeszcze gorsze efekty przyniosła amerykańska akcja wyciągania Chin z politycznej izolacji, rozpoczęta w roku 1971 tzw. dyplomacją pingpongową, czyli pierwszą od roku 1949 oficjalną wizytą Amerykanów w Chinach, jaką złożyła pingpongowa drużyna USA wraz z towarzyszącą im delegacją - co w efekcie doprowadziło do „przebudzenia Chińskiego Smoka”, dziś aspirującego do władzy nad światem, zwłaszcza nad swoim niegdysiejszym geopolitycznym dobroczyńcą.