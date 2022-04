W ciemię bity. Tusk, Tuskowi, Tuskiem

Przewodniczący PO nie znika z ekranów telewizorów nastawionych na TVP, choć nastąpiło znaczące (i zrozumiałe) przesunięcie akcentów. To już nie jest Donald „Für Deustchland” Tusk, ale „Nasz człowiek w Warszawie” (jak w roku 2008 wsypał polskiego ówczesnego premiera rosyjski portal gazeta.ru). No cóż - dziś fraternizowanie się z ruskim knutem to jeszcze większy powód do wstydu niż chodzenie na niemieckim pasku.

Ale ów atak u postronnego obserwatora musi wzbudzić lekką niechęć, by nie powiedzieć: absmak. PiS nie tylko nudzi, ale idzie na łatwiznę, kopiąc leżącego. Bo po odejściu na emeryturę jego protektorki Katarzyny II, de domo Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst – pardon, zapędziłem się; chodzi oczywiście o Angelę Merkel - Donald Tusk stał się nikim, czego dowodzi np. klęska jego starań o audiencję u Joe Bidena, którego zwycięstwo w wyborach było przez polską opozycję fetowane jako sukces lansującej Bidena Platformy.