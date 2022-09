W ciemię bity. Walka z wiatrakami

Przede wszystkim, takie rozdwojenie jaźni wynika z mego uznania dla robiących nas w konia unijnych urzędników. Oraz współczucia dla naszej bezradności w obliczu wycinanych przez Brukselę numerów, czyli ciągłe ogłaszanie, że to już. To znaczy już-już; znaczy się: już-już-już. Już jesteśmy u płota, już witamy się z forsą, ale trzeba jeszcze przeskoczyć z jednego kamienia (milowego) na następny, czyli spełnić kolejne wymagania. Taki paragraf 22, chociaż premier Morawiecki znalazł już nań sposób. Stwierdzając, że ta kasa nie jest Polsce do niczego potrzebna…

Ostatnie tygodnie przyniosły nową odsłonę owej zabawy, grę w dobrego i złego policjanta. Dobry to przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która chciałaby nam przychylić nieba, ale nie pozwala jej policjant zły, czyli wiceprzewodnicząca tejże KE Vera Jourova. To bardzo sprytny podział ról, sugerujący, że Niemcy są po naszej stronie, problemy mnożą natomiast bracia Czesi…