W ciemię bity. Waszą, nie naszą Wlodzimierz Jurasz

No i znów Polska zaczyna wcielać w życie swoją ulubioną - i jakże piękną - zasadę: "Za wolność waszą i naszą". Oczywiście jak zwykle z naciskiem na „waszą”. Podobnie, jak było to przy okazji bezrefleksyjnego popierania białoruskiej opozycji, co skończyło się sojuszem byłego szefa kołchozu z Putinem. Pani Cichanouska do dziś bryluje na salonach Europy, za to mieszkający na Białorusi Polacy gremialnie osiedlili się w łagrach. Podobnie było w roku 2019, kiedy to na polecenie Amerykanów zorganizowaliśmy proizraelską, za to antyirańską konferencję, co popsuło nasze stosunki z Persami, Izrael zaś i tak nie pozwolił nam wprowadzić w życie nowelizacji ustawy o IPN.