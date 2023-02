W ciemię bity. Wegański klops

Rządzący dobierają się do Tuska w samoobronie – w końcu oficjalnie zagroził on przede wszystkim tzw. rozliczeniem pisowskiego establishmentu, od posłów i ministrów, przez prezesa NBP, po sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A Trzaskowski inaczej, spokojnie, krygując się i kryjąc ostatnio w cieniu, dąży raczej do rozprawy z tzw. szarym ludem pisowskim.

Bo tym właśnie, działaniem przeciw prymitywnym, mięsożernym Pisiorom, we wszystkim naśladującym tego wstrętnego Kaczora (oficjalnie deklarującego, że jego ulubione danie to mielony z ziemniakami i mizerią), jest udział Warszawy w stowarzyszeniu C40 Cities. Wspaniałej, postępowej organizacji, zrzeszającej niemal 100 światowych metropolii, która zasłynęła właśnie planem zakładającym m.in. ograniczenie spożycia mięsa - najpierw do 16 kg rocznie na żołądek, w finale wręcz do zera. Co niewątpliwie zmusi resztki wspomnianych prymitywnych mięsożerców, nie wiadomo dlaczego mieszkających jeszcze w stolicy i działających prezydentowi miasta na nerwy, do wyprowadzenia się wreszcie tam, gdzie ich naturalne miejsce, czyli na wiochę.