W ciemię bity. Widmo Korwina

Szczególnie zabawne są reakcje polityków dwóch wiodących partii, które muszą tę nieszczęsną konkurencję zwalczać (np. jako „faszystów”), licząc się jednak z tym, że bez partii Mentzena i Bosaka trudno będzie po wyborach stworzyć jakąkolwiek parlamentarną większość.

Główny powód wzrostu popularności Konfederacji to – moim zdaniem – rosnąca niechęć do owych partii wiodących, coraz bardziej upodabniających się do siebie – jak w znanej w czasach PRL marksistowskiej teorii konwergencji, wedle której wszelkie odmienności między socjalizmem i kapitalizmem prędzej czy później muszą zniknąć. Zacieranie różnic w poglądach wspomnianych partii widać chociażby w uległości wobec UE (dzieli je tylko retoryka: entuzjastyczna (PO) i sceptyczna (PiS); jednomyślności we wprowadzaniu restrykcji covidowych; rozrzutności (PiS) bądź jej planowaniu (PO) w wydawaniu publicznych pieniędzy.

Dobre efekty przyniosły także zmiany personalne – wycofanie z pierwszej linii Brauna i Korwina, zastąpionych przede wszystkim silnym wizerunkowo Sławomirem Mentzenem. Ale tu kryje się największe chyba niebezpieczeństwo dla nie utrwalonej jeszcze popularności tej formacji.