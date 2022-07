W ciemię bity. Zjadacze brokułów

Przypomniała o tym wypowiedź jednego z trzęsących światem koryfeuszy nowoczesności - prof. Janusza Filipiaka, notabene krakusa, który poinformował nas wprost, że nie powinniśmy – tu cytat - „żreć mięsa”, bo to szkodzi. Oczywiście planecie.

To nie pierwsza wypowiedź pokazująca utrwalający się egzotyczny(?) sojusz spurkopodobnych bolszewików z milionerami, wspólnie dążącymi do panowania nad światem. Choć niektórzy z nich zachowują się dość przyzwoicie, jak np. Bill Gates, który inwestuje w wytworzenie dla plebsu sztucznego mięsa. Niestety, przy pomocy jakichś mikrobów, co może przynieść podobne skutki, jak nafaszerowany innymi mikrobami nietoperz z targu w Wu-han, którego wedle legendy zeżarł jakiś Chińczyk, doprowadzając świat na skraj przepaści.

Jak widać, nikt się już ze swoimi intencjami nie kryje, bo przecież nie chodzi o żadne dobro planety, ale o panowanie nad nią oraz nad wykastrowaną ludzkością. Jeszcze niedawno nawet przejściowe trudności w zaopatrzeniu w mięso potrafiły obalać (w każdym razie w Polsce) kolejne ekipy rządowe. No, ale wtedy istnieli jeszcze normalni faceci, zgrupowani w tzw. wielkoprzemysłowej klasie robotniczej. A kto dominuje dziś?