W ciemię bity. Zrób to sam

Konieczne jest wyjaśnienie: to powszechny w latach 80. dodatek do emerytury czy pensji mający zrekompensować tzw. wzrost kosztów utrzymania, czyli po prostu galopującą inflację. W III/IV RP także mamy już jaskółki owego zjawiska: tarcze antyinflacyjne czy różnorakie dodatki osłonowe, przybierające np. formę dopłaty do zakupu węgla. I tak powstaje błędne koło.

Objawem/przyczyną/skutkiem inflacji jest nadmiar wypływającego na rynek tzw. pustego pieniądza, czy to namiętnie drukowanego czy kreowanego wirtualnie. Skokowy wzrost inflacji nie rozpoczął się wraz z wojną na Ukrainie. Jej przyczyny to funkcjonujące już wcześniej dotacje i dopłaty (np. bon turystyczny), tarcze antycovidowe, wzrost cen energii wywołany klimatyczną polityką UE, zniechęcające do oszczędzania zerowe stopy procentowe, łatwość uzyskania kredytu. A na finał doszła konieczność utrzymywania milionów uchodźców…

Zwalczanie inflacji wrzucaniem na rynek dodatkowego pieniądza tylko ją pogłębia (nawis inflacyjny). Ale inflacja to także pojęcie psychologiczne. Skoro wszyscy podnoszą ceny, a ludzie je akceptują, podniosę i ja, chociaż moje koszty nie wzrosły. Do tego dochodzi panika – ucieczka od tracącego wartość pieniądza, wykupywanie towarów, np. cukru. I tak spirala się nakręca…