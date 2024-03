W czwartek Dzień Liczby Pi na Politechnice Krakowskiej. Będą zawody w recytacji jej rozwinięcia

- Liczba Pi (3,14) to najsłynniejsza liczba niewymierna w matematyce, definiowana jako stosunek długości obwodu koła do jego średnicy. Od wieków fascynują się nią nie tylko matematycy. Dzień Liczby Pi obchodzony jest na całym świecie 14 marca (w nawiązaniu do amerykańskiego zapisu tej daty czyli 3.14). Odbywające się co roku święto liczby Pi to okazja do popularyzowania nauk ścisłych i technicznych, a służą temu różne wydarzenia organizowane m.in. w ośrodkach akademickich - przypomina Politechnika Krakowska.