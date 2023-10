W gminach powiatu krakowskiego przed południem głosowała ponad jedna piąta wyborców. Najwięcej w gminie Zabierzów

Okręg nr 13 w wyborach do Sejmu obejmuje trzy powiaty: krakowski, miechowski, olkuski oraz miasto Kraków. W tym okręgu zostanie wybranych 14 posłów z siedmiu komitetów wyborczych do 460-osobowego Sejmu.

Do okręgu nr 31 do Senatu są przypisane te same powiaty, ale bez Krakowa. W nim kandydują cztery osoby z czterech komitetów wyborczych. Spośród nich do wyższej izby, liczącej stu przedstawicieli z całego kraju, wejdzie jeden senator.

- Zawsze chodzę na wybory. Nie ominęłam żadnych i nie zmieniam poglądów – powiedziała nam 87-letnia Helena Jasieniak ze Skawiny.

Pani Helenie, poruszającej się przy pomocy kuli, towarzyszył wnuk Rafał Szczurek, który dodał, że to jest właśnie forma patriotyzmu.

Także wyborów nie opuszczają państwo Olchawowie.