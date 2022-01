W gminie Niepołomice rusza nowa komunikacja. Na początek dziesięć kursów i tanie bilety. Uczniowie pojadą za darmo Jolanta Białek

Gminne dowozy na trasie Chobot - Niepołomice - Podłęże będą realizowane niskopodłogowym busem EURO 6, z automatycznie otwieranymi drzwiami. Dziennie będzie po dziesięć kursów (od poniedziałku do piątku). Cena biletów to 1-2 zł fot. UMiG Niepołomice Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Pierwsza gminna linia dowozowa - z Chobotu przez Niepołomice do Podłęża - zostanie uruchomiona 1 lutego. Nowy transport, umożliwiający podróż z przesiadką do Krakowa, będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku. Natomiast „otwarcie” drugiego tego typu połączenia, tym razem autobusu kolejowego, prolongowano z lutego na kwiecień 2022. Do tego czasu mieszkańcy wschodniej części gminy Niepołomice dojadą do Krakowa także busem prywatnego przewoźnika.