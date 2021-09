W gminie Zabierzów ukradł samochód, a w Skawinie uciekał nim przed policją. Mundurowi oddali strzały ostrzegawcze

Policjanci ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zatrzymali 37-latka we wtorek 14 września wieczorem. Mundurowi patrolując ulice w gminie Skawina dostrzegli samochód renaulta master bez tablic rejestracyjnych. Dali sygnały do zatrzymania wydając do tego wyraźne sygnały świetlno-dźwiękowe, ale kierowca je zignorował, przyśpieszył i zaczął uciekać.

Kiedy policjanci podjęli pościg za uciekinierem, ten zajeżdżał im drogę, nie pozwalając się wyprzedzić i popełniał szereg innych wykroczeń drogowych stwarzając zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Po kilku kilometrach pościgu zbieg wjechał w obszar łąk i zalesionego terenu, po czym wjechał w drzewo, porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Pomimo wyraźnych okrzyków wydanych przez policjantów do zatrzymania się i zachowania zgodnego z prawem, a później także uprzedzających o użyciu broni, mężczyzna wciąż uciekał. Wówczas jeden z policjantów oddał strzały ostrzegawcze, jednak uciekinier wciąż biegł przed siebie. Po chwili jednak policjanci go dogonili, zatrzymali i obezwładnili - informuje mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.