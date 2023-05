W hołdzie Kalwaryjskiej Pani. 21 maja Wiktoria Bisztyga i Marek Stefański wystąpią w Starej Wsi Marek Długopolski

Wyprawa do Starej Wsi, malowniczo rozłożonej u stóp beskidzkich szczytów, to zaproszenie w głąb dwóch wrażliwych artystycznych serc - Wiktorii Bisztygi i Marka Stefańskiego. Koncert „W hołdzie Kalwaryjskiej Pani" rozpocznie się o godz. 16

„Chcesz człowiecze łaski doznać – idź na Kalwaryję,/ Tam Jezusa Pana błagać, Najświętszą Maryję; /Która to miejsce wybrała, by stąd ludzi ratowała, /Kto tylko tu śpieszy!” - te piękne słowa wybrzmią 21 maja w kościele św. Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi. Koncert „W hołdzie Kalwaryjskiej Pani” rozpocznie się o godz. 16. Będzie to również unikalna okazja, by wsłuchać się we wspaniały sopran Wiktorii Bisztygi, a także podziwiać kunszt organisty Marka Stefańskiego.