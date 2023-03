W kamieniołomie w Ulinie Wielkiej będzie nie tylko basen i motylarnia

Teren pod inwestycję przygotowano w zeszłym roku, co kosztowało 3,5 mln zł.

Przypomnijmy, na 6-hektarowym terenie po kamieniołomie wapienia w Ulinie Wielkiej gmina Gołcza urządzi ciekawe miejsce do rekreacji i wypoczynku.

Kamieniołom z motylarnią i wieżą

Wymienia m.in. wieżę widokową, 18-metrową ściankę wspinaczkową, wodny plac zabaw dla dzieci, basen, motylarnię, do której uczniowie będą przejeżdżać na lekcje biologii. Powstanie też obiekt z salą konferencyjną i restauracją.

- To będzie miejsce z wieloma atrakcjami, także o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym – zapowiada Lesław Blacha, wójt gminy Gołcza.

Ulina zabłyśnie dzięki dotacjom

Będzie to jedyne tak zagospodarowane miejsce w okolicy. Inwestycja będzie kosztować prawie 18 mln zł, z czego 12,75 mln zł stanowi dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład, z Program Inwestycji Strategicznych. Także pierwszy etap przygotowujący teren pod inwestycję, powstał dzięki 3-milionowemu wsparciu z rządowego programu. Gmina z własnego budżetu wydała na niego pół miliona złotych.

Do drugiego etapu gmina przez dwa lata dołoży 5 mln zł, ale włodarz gminy zaznacza, że zagospodarowanie kamieniołomu ma też znaczenie ekologiczne. Ponieważ jest on położony uboczu, istniało zagrożenie, że może stać się nielegalnym wysypiskiem śmieci.

Atrakcje w przyszłoroczne wakacje

Wójt już podpisał umowę, na mocy której prace zostaną zakończone do końca czerwca 2024 roku.

Do przetargu stanęły trzy firmy. Najdroższa oferta opiewała na 30 mln zł, druga firma wyceniła swe prace na prawie 24,44 mln zł. Przetarg wygrał Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Bałazy z Brzozówki. Zaoferował on wykonanie zadania 17, 99 mln zł.

W przyszłoroczne wakacje będzie można korzystać z obiektu w kamieniołomie.