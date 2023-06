W Katowicach rozpoczęło się CYBERSEC FORUM/EXPO. Wojna w cyberprzestrzeni trwa nawet w czasie pokoju

Wojna w sieci trwa już od dawna

Wojna w Ukrainie – rośnie liczba cyberataków

Cyberataki na Europę nasiliły się w ciągu ostatnich kilku lat, a od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę wzrosła ich liczba, różnorodność i wyrafinowanie – przypomniano podczas panelu „United in cyber attribution: towards greater accountability in cyberspace”. I to od niego rozpoczęła się dyskusja o cyberbezpieczeństwie, nie tylko Polski, ale i świata.

Czy można przeciwdziałać tym atakom? Oczywiście tak, ale do tego potrzebna jest międzynarodowa współpraca i przezwyciężenie niechęci do „dzielenia się informacjami wrażliwymi”. O tym rozmawiali Manon Le Blanc, Head of Sector Cybersecurity; EEAS; Roman Vybranovskyy, Advisor to the Chairman, State Service for Special Communications and Information Protection of Ukraine; Joanna Kulesza, Assistant Professor of International Law, University of Lodz, a także Patryk Pawlak, Visiting Scholar, Carnegie Europe.