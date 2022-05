W Kościelcu chcą mieć piękny stadion. Droga do tego jeszcze daleka, ale początek został zrobiony

Wszystko zaczęło się na początku stycznia tego roku, gdy na klubowym facebooku pojawiło się ogłoszenie:

- Zapraszamy w piątek od godziny 7. Zaczynamy jedną wielką rozbiórkę stadionu. Demontaż banerów reklamowych, piłkochwytów, oświetlenia, ławek rezerwowych. Wycinka, a następnie zaczniemy niwelację całej płyty boiska. Zapraszamy do pomocy. Każda para rąk się przyda. Przed Nami mnóstwo pracy.

Prace związane z niwelacją płyty boiska, wyrywaniem korzeni itp. trwały cały tydzień. Na obiekcie pracowały koparki i inny ciężki sprzęt. Wszystko po to, by płyta boiska była równa, ale też by wykonać drenaż, doprowadzić kable do lamp, głośników i kamer oraz – uwaga! - wykonać nawodnienie płyty boiska.

- Płomień będzie jedynym klubem w okolicy, który będzie miał nawadnianie – zapowiadają klubowi działacze.

Założony w 2003 roku Płomień Kościelec nie podbił jeszcze piłkarskiej Polski pod względem sportowym, ale od początku swojego istnienia był klubem bardzo dobrze zorganizowanym i potrafiącym skupić wokół siebie lokalnych sponsorów. Ci może nie gwarantowali luksusów, ale jak na realia niższych klas rozgrywkowych, klub dobrze dawał sobie radę. Potrafił też pamiętać o swoich dobroczyńcach, o czym świadczy doroczny memoriał piłkarski, poświęcony pamięci zmarłego w 2005 roku Leszka Kokosińskiego: współzałożyciela, działacza, sponsora i zawodnika w jednym.