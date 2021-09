W Krakowie jest „za dużo samochodów”. Twierdzi tak 62 proc. ankietowanych krakowian. Mamy dwa razy więcej aut na głowę niż Berlin i Wiedeń Zbigniew Bartuś

Zakochany w wolności krakowianin przekonuje, że własne auto daje mu swobodę. Ale z drugiej strony zastanawia się: jakaż to swoboda w korku? Bo widzi, że zbyt wiele aut osobowych w gęsto zabudowanych miastach powoduje tłok i wzrost zanieczyszczeń.

62 proc. ankietowanych krakowian uważa, że stolicy Małopolski jest zbyt wiele aut prywatnych, a 30 proc. zwraca uwagę na zły wpływ zanieczyszczeń motoryzacyjnych na środowisko. Mimo to własny samochód pozostaje w czołówce preferowanych środków transportu – wynika z najnowszego badania „Make a move. Miasta na drodze do ekomobilności”, przeprowadzonego przez FREE NOW z okazji rozpoczynającego się 16 września Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Krakusi preferują transport publiczny i rowery, ale na trzecim miejscu właśnie auta – bo liczy się dla nich czas dotarcia i komfort. Co drugi badany wskazał korki i trudności z parkowaniem jako główne problemy związane z krakowskim transportem.