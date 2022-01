W Krakowie powstało Europejskie Centrum Kompleksowego Leczenia Przepuklin. Nowe technologie to mniej cierpienia i szybki powrót do formy Zbigniew Bartuś

W krakowskim Szpitalu na Klinach powstało Europejskie Centrum Kompleksowego Leczenia Przepuklin. Zajmuje się operacyjnym leczeniem przepuklin z wykorzystaniem metod małoinwazyjnych takich, jak laparoskopia i chirurgia robotyczna. To wielki cywilizacyjny skok w tej dziedzinie, a zarazem ogromna szansa dla pacjentów. W Małopolsce diagnozuje się co roku około 7 tysięcy przypadków samej tylko przepukliny pachwinowej, a jest jeszcze kilkanaście innych rodzajów przepuklin. Każda z nich daje inne, często bardzo uciążliwe, objawy. Mniej więcej co drugi cierpiący jest operowany. Ważne, by te zabiegi były wykonywane z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i technologii, bo minimalizuje to cierpienie, radyklanie skraca czas powrotu do zdrowia i zapobiega groźnym nawrotom schorzenia.