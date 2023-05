W Krakowie powstało Kolegium Filozofii i Teologii. W październiku pierwsi studenci rozpoczną naukę w siedzibie Narodowego Banku Polskiego

Pięć kolegiów Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika jak pięć gwiazd na niebie

A prof. Leszek Markuszewski, rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika dodał: - Polska nauka jest ważnym elementem nauki światowej, a filozofia i teologia, to ważne, przenikające się dyscypliny.

Mistrz i uczeń - jak na średniowiecznych uniwersytetach

„Zaproszenie do współpracy uczonych, zwłaszcza przybywających z zagranicy, ma na celu odtworzenie charakterystycznego dla średniowiecza przepływu intelektualistów i idei, będącego przyczyną fermentu, jakiego nigdy wcześniej nie odnotowano w Europie. Opierał się on na teologicznej koncepcji istnienia, zakładającej, że człowiek musi dążyć, używając swojego intelektu stworzonego na obraz i podobieństwo boskie, do zrozumienia przesłanek, którymi Bóg posłużył się w dziele stwórczym” – tak Akademia Kopernikańska zakreśla formę studiów.