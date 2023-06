W Krakowie powstanie olbrzymie Centrum Symulatorowo-Treningowe Ryanaira. Jedno z największych w Europie

Zadowolenia z nowej inwestycji nie krył również Witold Kozłowski, marszałek Województwa Małopolskiego: - Bardzo się cieszę z tej inwestycji, którą dzisiaj wspólnie inaugurujemy. To ogromny impuls rozwojowy nie tylko dla Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach, ale także całego regionu.

- To bardzo ważne, że Ryanair dostrzega potencjał do dalszego inwestowania w Krakowie i w Małopolsce. Jestem przekonany, że centrum symulatorowo-treningowego przyczyni się do powstawania nowych miejsc pracy w regionie, a także stanie się słynną w świecie szkołą awiacji – dodał Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.